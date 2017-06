Chicago Symphony Orchestra

Jaap van Zweden, conductor

Alisa Weilerstein, cello

Prokofiev: Symphony-Concerto for Cello

Britten: Suite on English Folk Tunes

Britten: Four Sea Interludes from Peter Grimes

Shostakovich: Symphony No. 9 in E-flat, Op. 70

Listen Saturday June 24 at 8 p.m.