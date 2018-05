New York Philharmonic

All Sibelius:

Finlandia (Zubin Mehta, conductor)

Pohola's Daughter (Leonard Bernstein, conductor)

Violin Concerto (Zino Francescatti, violin; Leonard Bernstein, conductor)

Petlleas et Melisande (Sir Thomas Beecham, conductor)

Symphony No. 2 (Lorin Maazel, conductor)

Listen Thursday May 10 at 8 p.m.