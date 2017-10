Boston Symphony Orchestra

Andris Nelsons, conductor

Isabelle Faust, violin; Tanglewood Festival Chorus

Bach: Motet, Komm, Jesu, Komm, BWV 229

Bach: Es ist genug, from Cantata BWV 60

Berg: Violin Concerto

Shostakovich: Symphony No. 5 in D minor, Op. 47

Listen Sunday October 22 at 1 p.m.