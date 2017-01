New York Philharmonic

Alan Gilbert, conductor

Barbara Hannigan, soprano

Beethoven: Leonore Overture No. 3, Op. 72b

Magnus Lindberg: Souvenir, In Memoriam Gerard Grisey

Grisey: Four Songs for Crossing the Threshold

Mozart: Symphony No. 40 in G minor, K. 550

Listen Thursday January 12 at 8 p.m.