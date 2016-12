From Tanglewood 2016

Boston Symphony Orchestra

Andris Nelsons, conductor

Tanglewood Festival Chorus; Rachel Willis-Sorensen, soprano; Ruxandra Dunose, mezzo-soprano; Joseph Kaiser, tenor; Wilhelm Schwinghammer, bass.

Copland: Quiet City

Beethoven: Symphony No. 9

Mahler: Symphony No. 4, first movement  (Seiji Ozawa, conductor)

Dvorak: Carnival Overture  (Seiji Ozawa, conductor)

Listen Sunday January 1 at 1 p.m.