Boston Symphony Orchestra

Francois-Xavier Roth, conductor

Alisa Weilerstein, cello

Berlioz: Corsair Overture

Matthias Pintscher: un despertar ('an awakening')

Rachmaninoff: Cello Sonata, first and second movements  (Alisa Weilerstein, cello; Inon Barnatan, piano)

Beethoven: Symphony No. 6 in F, Op. 68 Pastoral

Listen Sunday December 30 at 1 p.m.