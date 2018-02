Berlin Philharmonic

Susanna Malkki, conductor

Gil Shaham, violin

Busoni: Dance-Waltz, Op. 53

Bartok: Violin Concerto No. 2

Sibelius: Symphony No. 2 in D, Op. 43

Tchaikovsky: Marche SlavĀ (Herbert von Karajan, conductor)

Listen Friday February 16 at 8 p.m.