Chicago Symphony Orchestra

Stephane Deneve, conductor

James Ehnes, violin

Weber: Ruler of the Spirits Overture

Shostakovich: Violin Concerto No. 1

Berlioz: Symphonie fantastique

Berlioz: Queen Mab Scherzo, from Romeo et Juliette (Sir Mark Elder, conductor)

Listen Saturday December 31 at 8 p.m.