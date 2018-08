Boston Symphony Orchestra

Andris Nelsons, conductor

Ravel: Le Tombeau de Couperin

George Benjamin: Dream of the SongĀ (Bejun Mehta, countertenor; Lorelei Ensemble)

David Lang: I Want to LiveĀ (Lorelei Ensemble)

Berlioz: Symphonie fantastique, Op. 14

Listen Sunday September 2 at 1 p.m.