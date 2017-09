New York Philharmonic

Leonard Bernstein, conductor

John Bogart, boy alto; Felicia Montealegre, speaker; Jennie Tourel, mezzo-soprano; Paul Sperry, tenor; Bruce Fifer, bass-baritone; Camerata Singers

Bernstein: Chichester Psalms (world premiere)

Bernstein: Symphony No. 3 Kaddish

Bernstein: Suites Nos. 1 & 2 from The Dybbuk

Listen Thursday September 7 at 8 p.m.