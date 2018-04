New York Philharmonic

Beethoven: Leonore Overture No. 3 (Leonard Bernstein, conductor)

Wagner: Immolation Scene from Gotterdammerung (Montserrat Caballe, soprano; Zubin Mehta, conductor)

Mascagni: Cherry Duet (Placido Domingo, tenor; Adrianna Morelli, soprano; Zubin Mehta, conductor)

Bartok: Bluebeard's Castle (Tatiana Troyanos, mezzo-soprano; Siegmund Nimsgern, baritone; Rafael Kubelik, conductor)

Listen Thursday April 12 at 8 p.m.