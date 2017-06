Chicago Symphony Orchestra

Pablo Heras-Casado, conductor

Alice Sara Ott, piano

Boulez: Figures-Doubles-Prismes

Stravinsky: Four Etudes

Bartok: Piano Concerto No. 3

Debussy: Iberia, from Images

Boulez: Notations VII (Daniel Barenboim, conductor)

Bartok: Divertimento for Strings (Pierre Boulez, conductor)

Listen Saturday June 10 at 8 p.m.