Chamber Music Society of Lincoln Center

Britten: Canticle II: Abraham and Isaac, Op. 51 (Daniel Taylor, countertenor; Anthony Griffey, tenor; Gloria Chien, piano)

Dvorak: Piano Trio in G minor, Op. 26 (Nicolas Dautricourt, violin; Nicolas Altstaedt, cello; Gloria Chien, piano)

Listen Saturday July 28 at 7 p.m.