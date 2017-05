Boston Symphony Orchestra

Charles Dutoit, conductor

Javier Perianes, piano

Daniela Mack, mezzo-soprano; Benjamin Hulett, tenor; Francois Piolino, tenor; Jean-Luc Ballestra, baritone; David Wilson-Johnson, bass-baritone

Ravel: Rapsodie espagnole

De Falla: Nights in the Gardens of Spain

Chopin: Nocturne No. 20 in C-sharp minor, Op. posth. (encore)

Ravel: L'heure espagnole

Listen Sunday May 21 at 1 p.m.