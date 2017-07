Chicago Symphony Orchestra

Edo de Waart, conductor

Orion Weiss, piano

Michael Ippolito: Nocturne

Mozart: Piano Concerto No. 25 in C, K. 503

Brahms: Symphony No. 3 in F, Op.90

Schubert: Symphony No. 5 in B-flatĀ (Fritz Reiner, conductor)

Listen Saturday July 15 at 8 p.m.