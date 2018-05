Fabio Biondi Conducts Italian Baroque Music

Chicago Symphony Orchestra

Fabio Biondi, conductor and violin

Vivica Genaux, mezzo-soprano

Corelli: Concerto Grosso in D

Giacomelli: Sposa non mi conosci?

Veracini: Gia presso al termine

Vivaldi: Violin Concerto in D, RV 22

Vivaldi: Violin Concerto in E L'Amoroso, RV 271

Ariosti: Questi ceppi

Vivaldi: Aitata da due venti

Vivaldi: Violin Concerto in F, RV 284

Corelli: Concerto Grosso in B-flat

Beethoven: Piano Concerto No. 3 in C minor, Op. 37 (Paul Lewis, piano; Christoph von Dohnanyi, conductor)

Listen Saturday May 12 at 8 p.m.