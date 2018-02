Boston Symphony Orchestra

Herbert Blomstedt, conductor

Garrick Ohlsson, piano

Beethoven: Piano Concerto No. 1 in C, Op. 15

Chopin: 3 Polonaises

Bach: Violin Concerto No. 1 in A minor, BWV 1041: finale  (Renaud Capucon, violin; Chamber Orchestra of Europe)

Dvorak: Silent Woods  (Alisa Weilerstein, cello; Anna Polonsky, piano)

Beethoven: Symphony No. 7 in A, Op. 92

Listen Sunday February 25 at 1 p.m.