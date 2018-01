Chicago Symphony Orchestra

Harry Bicket, conductor

Mahan Esfahani, harpsichord

Rameau: Suite from Platee

Poulenc: Concert champetre

Rameau: Gavotte with variations (encore)

Bach (arr. Stravinsky): Preludes and Fugues from The Well-Tempered Clavier

Bach: Orchestral Suite No. 3

Bach (arr. Crees): Passacaglia and Fugue in C minor  (CSO Brass; Mark Ridenour, conductor)

Listen Saturday January 13 at 8 p.m.