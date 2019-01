Chicago Symphony Orchestra

Juraj Valcuha, conductor

Christian Tetzlaff, violin

Haydn: Symphony No. 85 La Reine (The Queen)

Szymanowski: Violin Concerto No. 1

J. Strauss Jr.: Emperor Waltz

R. Strauss: Der Rosenkavalier Suite

Lutoslawski: Symphony No. 3 (Esa-Pekka Salonen, conductor)

Listen Saturday January 12 at 8 p.m.