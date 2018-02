Los Angeles Philharmonic

Jonathan Heyward, conductor

Hilary Hahn, violin

Glinka: Ruslan and Ludmila Overture

Bernstein: Serenade, after Plato's Symposium

Leon: Ser (Being)

Stravinsky: Firebird Suite

Bernstein: Symphonic Dances from West Side Story  (Lenard Bernstein, conductor)

Sibelius: Swan of Tuonela  (Esa-Pekka Salonen, conductor)

