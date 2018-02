Saint Paul Chamber Orchestra

Jeremy Denk, piano and conductor

Maiya Papach, viola; Alexander Fiterstein, clarinet; Hyobi Sim, viola

Schumann: Marchenbilder

Mozart: Piano Concerto No. 23 in A, K. 488

Kurtag: Homage a Robert Schumann

Schubert: Symphony No. 2

Bartok: Divertimento for StringsĀ (Edo de Waart, conductor)

Listen Friday February 2 at 8 p.m.