Chamber Music Society of Lincoln Center

Joachim: Romanze from Op. 2 (Daniel Hope, violin; Wu Han, piano)

Brahms: Scherzo from F-A-E Sonata (Daniel Hope, violin; Wu Han, piano)

Joachim: Sostenuto and Andante Cantabile from Hebrew Melodies, Op. 9 (Paul Neubauer, viola; Wu Han, piano)

Schumann: Piano Quintet in E-flat, Op. 44 (Wu Han, piano; Ani Kavafian and Arnaud Sussmann, violins; Paul Neubauer, viola; Nicolas Altstaedt, cello)

Listen Saturday July 29 at 7 p.m.