Chicago Symphony Orchestra

Edo de Waart, conductor

Augustin Hadelich, violin

R. Strauss: Till Eulenspiegel's Merry Pranks

Mozart: Violin Concerto No. 5 in A, K. 219 Turkish

Paganini: Caprice No. 5 (encore)

John Adams: Harmonielehre

J.C. Bach: Sinfonia in G minorĀ (Nicholas McGegan, conductor)

Listen Saturday May 19 at 8 p.m.