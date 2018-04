Boston Symphony Orchestra

Andris Nelsons, conductor

Kristine Opalais, soprano

Dutilleux: Metaboles

Rachmaninoff: How Fair This Place, Op. 21, No. 7

Tchaikovsky: Letter Scene from Eugene Onegin

Ravel: Le Tombeau de Couperin (selections) (Bernard Haitink, conductor)

Debussy: La Mer

Ravel: La Valse

Listen Sunday April 8 at 1 p.m.