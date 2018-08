Leonard Bernstein Centennial Finale

New York Philharmonic

Leonard Bernstein, conductor

Listen Thursday August 30 at 8 p.m.

Four Improvisations

Mozart: Magic Flute Overture

Copland: Clarinet Concerto  (Stanley Drucker, clarinet)

Mahler: Adagietto from Symphony No. 5

Barber: Second Essay for Orchestra

Shchedrin: Mischievous Folk Ditties

Bernstein: Symphonic Dances from West Side Story

Beethoven: Gloria from Missa Solemnis  (Eileen Farrell, soprano; Shirley Verrett, mezzo-soprano; Jon Vickers, tenor; Donald Bell, baritone)

Copland: Fanfare for the Common Man

Bernstein: Candide Overture