Chicago Symphony Orchestra

Emmanuel Krivine, conductor

Denis Kozhukhin, piano

Liszt: Les Preludes

Prokofiev: Piano Concerto No. 2

Dvorak: Symphony No. 8 in G, Op. 88

Debussy: Symphonic Fragments from The Martyrdom of St. Sebastian  (Charles Dutoit, conductor)

Listen Saturday July 22 at 8 p.m.