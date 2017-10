New York Philharmonic

Mahler: Blumine (Alan Gilbert, conductor)

Mahler: Symphony No. 1 (Jaap van Zweden, conductor)

Mahler: Songs of a Wayfarer (Hakan Hagegard, baritone; Kurt Masur, conductor)

Mahler: Symphony No. 10: Adagio (Lorin Maazel, conductor)

Listen Thursday September 28 at 8 p.m.