Final part of 10-week Mahler cycle:

New York Philharmonic

Mahler: Das Lied von der Erde (Mildred Miller, mezzo-soprano; Ernst Haefliger, tenor; Bruno Walter, conductor)

Mahler: Purgatorio, from Symphony No. 10 (Dimitri Mitropoulos, conductor)

Mahler-Cooke: Finale from Symphony No. 10 (Daniel Harding, conductor)

Listen Thursday November 30 at 8 p.m.