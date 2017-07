New York Philharmonic

Mahler: Songs of a Wayfarer  (Dietrich Fischer-Dieskau, baritone; William Steinberg, conductor; from 1964)

Mahler: Symphony No. 3  (Bernarda Fink, mezzo-soprano; Women of the New York Choral Artists; Brooklyn Youth Chorus; Bernard Haitink, conductor)

Listen Thursday July 13 at 8 p.m.