Part 4 of the New York Philharmonic's Mahler cycle:

Mahler: Des Knaben Wunderhorn ('Youth's Magic Horn') (Christa Ludwig, mezzo-soprano; Walter Berry, baritone; Leonard Bernstein, conductor)

Mahler: Symphony No. 4 (Irmgard Seefried, soprano; Georg Solti, conductor)

Listen Thursday October 19 at 8 p.m.