Chicago Symphony Orchestra

Jaap van Zweden, conductor

Matthias Goerne, baritone

Schubert (orch. Brahms): Songs

R. Strauss: Songs

Beethoven: Symphony No. 5

Bach: Concerto for 2 ViolinsĀ (Jennifer Koh and Jaime Laredo, violins; Harry Bicket, conductor)

Elgar: Cockaigne OvertureĀ (Vasily Petrenko, conductor)

Listen Saturday August 26 at 8 p.m.