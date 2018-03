Minnesota Orchestra

Osmo Vanska, conductor

Kathy Kienzle, harp; Minnesota Chorale

Bach: Brandenburg Concerto No. 1 in F, BWV 1046

Ginastera: Harp Concerto

Stephen Paulus: Mass for a Sacred Place

Sibelius: Swanwhite SuiteĀ (Lahti Symphony Orchestra)

Listen Friday March 30 at 8 p.m.