From Tanglewood 2017

Boston Symphony Orchestra

Ken-David Masur, conductor

Nikolai Lugansky, piano

Aaron Jay Kernis: Musica Celestis

Prokofiev: Piano Concerto No. 3, Op. 26

Rachmaninoff: Prelude in G-sharp minor, Op. 32, No. 12

Tchaikovsky: July, from The Seasons

Prokofiev: Symphony No. 1 Classical  (Tanglewood Music Center Orchestra; Vinay Parameswaran, conductor)

Tchaikovsky: Symphony No. 2 Little Russian  (Boston Symphony Orchestra; Ken-David Masur, conductor)

Listen Sunday November 12 at 1 p.m.