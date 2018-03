New York Philharmonic

Christoph von Dohnanyi, conductor

Glenn Dicterow, violin; Cynthia Phelps, viola

Mozart: Sinfonia Concertante in E-flat, K. 364

Bruckner: Symphony No. 4 in E-flat Romantic

Finzi: PreludeĀ (Guildhall String Ensemble)

Listen Thursday March 8 at 8 p.m.