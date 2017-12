New York Philharmonic

Liang: Verge (Magnus Lindberg, conductor)

Dalbavie: Melodia (Magnus Lindberg, conductor)

Shepherd: These Particular Circumstances (Alan Gilbert, conductor)

Nico Muhly: Detailed Instructions (Alan Gilbert, conductor)

Pintscher: Songs from Solomon's Garden (Thomas Hampson, baritone; Alan Gilbert, conductor)

Rouse: Odna Zhizn (Alan Gilbert, conductor)

Listen Thursday December 28 at 8 p.m.