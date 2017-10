Chicago Symphony Orchestra and Chorus

Riccardo Muti, conductor

Verdi: Overture, Gli arredi festivi, and Va, pensiero from Nabucco

Verdi: Anvil Chorus from Il Trovatore

Verdi: Patria oppressa from Macbeth

Verdi: Overture to I vespri siciliani

Puccini: Intermezzo from Manon Lescaut

Mascagni: Intermezzo from Cavalleria Rusticana

Boito: Prologue to Mefistofele

Beethoven: Symphony No. 8 in F, Op. 93

Listen Saturday October 14 at 8 p.m.