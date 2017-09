Chicago Symphony Orchestra

Neeme Jarvi, conductor

Vadim Gluzman, violin

Glazunov: Concert Waltz No. 1

Prokofiev: Violin Concerto No. 1, Op. 19

Sibelius: Karelia Suite

Sibelius: Symphony No. 5 in E-flat

Mozart: Symphony No. 39 in E-flat, K. 543 (Pinchas Zukerman, conductor)

Listen Saturday September 16 at 8 p.m.