Chicago Symphony Orchestra

Nicolas McGegan, conductor

Vivica Genaux, mezzo-soprano

Handel: Concerto Grosso in G, Op. 6, No. 1

Vivaldi: Alma oppressa, from La Fida Ninfa

Porpora: Oh volesser gli Dei, from Poliferno

J.C. Bach: Sinfonia in G minor, Op. 6, No. 6

Porpora: Or la nube procellosa, from Artaserse

Borschi: Qual guerriero in campo armato, from Idaspe

Haydn: Symphony No. 100 in G Military

Shostakovich: Chamber Symphony  (Jaap van Zweden, conductor

Listen Saturday April 29 at 8 p.m.