Los Angeles Philharmonic

Gustavo Dudamel, conductor

Yuja Wang, piano

Stravinsky: Symphonies of Wind Instruments

Bartok: Piano Concerto No. 2

Fazil Say: Paraphrase on Mozart's Alla Turca

Stravinsky: Russian Dance from Petrouchka

Janacek: Sinfonietta

Mozart: Divertimento No. 1 in D, K. 136 (Pinchas Zukerman, conductor)

Debussy: La Mer (Erich Leinsdorf, conductor)

Listen Friday November 3 at 8 p.m.