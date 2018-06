Boston Symphony Orchestra

Juanjo Mena, conductor

Gidon Kremer, violin

Prokofiev: Symphony No. 1 in D, Op. 25 Classical

Mieczyslaw Weinberg: Violin Concerto, Op. 67

Igor Loboda: Requiem for Ukraine

Tchaikovsky: Symphony No. 4 in F minor, Op. 36

Listen Sunday June 24 at 1 p.m.