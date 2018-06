Chicago Symphony Orchestra

Riccardo Muti, conductor

Kirill Gerstein, piano

Puccini: Preludio Sinfonico

R. Strauss: Suite from Le bourgeois gentilhomme

Brahms: Piano Concerto No. 1 in D minor, Op. 15

Mussorgsky: Night on Bald Mountain

Listen Saturday June 23 at 8 p.m.