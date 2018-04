New York Philharmonic

Pierre Boulez, conductor

Debussy: La Mer

Carter: Symphony of Three Orchestras

Stravinsky: Petrushka, Second Tableau

Berg: Lyric Suite

Mahler: Symphony No. 3, Third Movement

Boulez: Improvisation 1 from Pli selon Pli

Wagner: Siegfried Idyll

Wagner: Tannhauser Overture

Listen Thursday April 5 at 8 p.m.