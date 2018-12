Chicago Symphony Orchestra

Emmanuel Krivine, conductor

Isabelle Faust, violin; Paul Jacobs, organ

Brahms: Tragic Overture

Schumann: Violin Concerto

Guillemain: Amusement pour le violon seul, Op. 18

Saint-Saens: Symphony No. 3, with Organ

Bach: Fugue in D, BWV 532

Wagner: Tannhauser Overture  (Daniel Barenboim, conductor)

Listen Saturday December 22 at 8 p.m.