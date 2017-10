Chicago Symphony Orchestra

Riccardo Muti, conductor

Schoenberg: Kol Nidrei  (Alberto Mizrahi, narrator; CSO Chorus)

Shostakovich: Suite on Verses of Michelangelo Buonarroti  (Ildar Abdrazakov, bass)

Mason Bates: Anthology of Fantastic Zoology

Berlioz: Lelio, Fantasy on The Tempest by Shakespeare  (CSO Chorus)

Listen Saturday October 7 at 8 p.m.