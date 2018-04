Boston Symphony Orchestra

Tchaikovsky: Symphony No. 6 Pathetique: 3rd movement (Andris Nelsons, conductor)

Brahms (arr. Alan Boustead): Serenade No. 1 (Boston Symphony Chamber Players)

Shostakovich: Symphony No. 5 in D minor, Op. 47 (Andris Nelsons, conductor)

Dvorak (arr. Nicholas Ingman): Octet-Serenade (after Serenade for Strings, Op. 22) (Boston Symphony Chamber Players)

Listen Sunday April 29 at 1 p.m.