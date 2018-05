Chicago Symphony Orchestra

Susanna Malkki, conductor

Branford Marsalis, saxophones

Bizet: Symphony in C

Faure: Pavane

John Williams: Escapades from Catch Me If You Can

M. Wagner: Proceed, Moon

Debussy: Iberia from Images

Debussy: Prelude to the Afternoon of a Faun  (Christian Macelaru, conductor)

Listen Saturday May 5 at 8 p.m.