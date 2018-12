Buffalo Philharmonic

JoAnn Falletta, conductor

Fabio Bidini, piano

Tchaikovsky: Sleeping Beauty Suite

Tchaikovsky: Piano Concerto No. 3

Tchaikovsky: Symphony No. 5

Waldteufel: The Skaters' Waltz

R. Strauss: Der Rosenkavalier Suite

Listen Friday December 21 at 8 p.m.