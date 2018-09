BBC Symphony Orchestra, Chorus & BBC Singers

Sir Andrew Davis, conductor

Gerald Finley, baritone; Jess Gillam, saxophone

Listen Friday September 28 at 8 p.m.

Hindemith: Overture to Neues vom Tage

Panufnik: Songs of Darkness, Dreams of Light

Stanford: Songs of the Sea

Stanford: The Bluebird

Parry: Blest Pair of Sirens

Saint-Saens: Marche militaire francaise

Wood: Fantasia on Brittish Sea Songs

Arne: Rule, Brittania!

Elgar: Pomp and Circumstance March No. 1

Parry Jerusalem