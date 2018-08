From the BBC Proms:

Royal Philharmonic Orchestra

Alain Altinoglu, conductor

Francesco Piemontesi, piano

BBC Symphony Chorus

Faure: Pavane

Mozart: Piano Concerto No. 27 in B-flat, K. 595

Ravel: Daphnis et Chloe (complete ballet)

Listen Friday August 3 at 8 p.m.