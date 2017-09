New York Philharmonic

Jaap van Zweden, conductor (Music Director Designate)

Cynthia Phelps, viola (NYP Principal)

Wagner: Prelude to Act 1 of Lohengrin

Julia Adolphe: Unearth, Release (Concerto for Viola)

Tchaikovksy: Symphony No. 4 in F minor, Op. 36

Tchaikovsky: selections from The Nutcracker (Alan Gilbert, conductor)

Listen Thursday September 21 at 8 p.m.